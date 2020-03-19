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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Маски ГУП «Агидель» поступят в продажу в магазины после сертификации - Ленара Иванова

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Маски ГУП «Агидель» поступят в продажу в магазины после сертификации - Ленара Иванова Фото: ИА «Башинформ»

Многоразовые защитные маски производства ГУП «Агидель» будут продавать не только в аптеках «Башфармации», но и в сетевых магазинах Башкирии. Эту информацию озвучила на первом онлайн-лектории о мерах профилактики распространения коронавируса в рамках проекта «Гражданский университет» «Единой России» заместитель премьер-министра правительства Башкортостана — министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Как стало известно агентству «Башинформ», маски в продажу через торговые сети поступят после сертификации и будут продаваться как немедицинские изделия.

«Для того чтобы эти маски продавались в торговых сетях, необходима их сертификация. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Только после этого продажа может быть реализована в торговых сетях. Процесс будет быстрым. Например, «Башфармация» сделала это за два дня», — прокомментировала Ленара Иванова.
19 марта в Башкортостане прошел первый онлайн-лекторий о мерах профилактики распространения коронавируса. Спикерами на лекции выступили известный врач-офтальмолог Эрнст Мулдашев, заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ленара Иванова, доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлинической терапии БГМУ Антонина Крюкова, президент Медицинской палаты РБ Дамира Сабирзянова. К лекции через телефон подключился профессор, президент Национальной медицинской палаты, «Детский доктор мира» Леонид Рошаль.

В течение ближайших двух месяцев лекторий будет проходить в 15:00 часов два раза в неделю — по вторникам и четвергам. В качестве спикеров будут приглашаться врачи-инфекционисты, психологи и люди, которые прошли обследование и карантин после подозрения на заболевание. Присоединиться к видеошколе может любой желающий — трансляции проходят на YouTube-канале регионального отделения партии. Там же можно посмотреть и записи прошедших лекций.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, маски, лекторий
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