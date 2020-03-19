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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

К 6 апреля все школы Башкирии будут готовы к переходу на дистанционное обучение

ОБЩЕСТВО

К 6 апреля школы Башкирии будут готовы к переходу на дистанционное обучение, заявил на выездном «Обрчасе» министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

По его словам, к 23 марта Институт развития образования совместно с БГПУ им. Акмуллы подготовит методические рекомендации для школ по организации дистанционного обучения.

«С 24 марта по 3 апреля все учителя пройдут соответствующее повышение квалификации. С 6 апреля школы будут готовы перейти на дистанционное обучение», — отметил министр.
Исключение составят только 93 сельские школы, где нет необходимых технических возможностей. Поэтому там для учеников начальных классов будут созданы дежурные группы с численностью не более 15 детей.

«Самое главное — это повышенная вирусонастороженность, — убежден глава региона Радий Хабиров. — Если мы все будем очень серьезно к этому относиться, то не дадим распространиться у нас коронавирусу».
Как подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров, аналогичные группы для младшеклассников в случае необходимости необходимо создать во всех школах республики.

Как сообщал «Башинформ», с 23 марта все 96 колледжей Башкирии переходят на дистанционное обучение. Башкирские вузы начали переходить на дистанционное обучение с 16 марта. К 23 марта все вузы региона также должны успеть перейти на дистанционный формат обучения.

Галина Бахшиева
Теги: дети, школа, коронавирус
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