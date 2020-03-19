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19 марта Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии побывал в Центре развития талантов «Аврора»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Глава республики Радий Хабиров побывал в уфимском центре развития талантов «Аврора», работа которого направлена на поддержку одаренных школьников.

Он ознакомился с работой центра, включающего в себя научные лаборатории, спортплощадки и творческие мастерские.

Как рассказал исполняющий обязанности директора центра Айдар Сайгафаров, профильные смены в «Авроре» могут пройти дети от 10 до 17 лет, имеющие успехи в науке, спорте, творчестве. В общей сложности около 600 человек в год.

Мастер-классы и занятия проводят преподаватели вузов, а также лучшие тренеры и деятели искусства республики.

На оснащение лабораторий из федерального и республиканского бюджетов, Фонда социальных целевых программ центру развития талантов «Аврора» выделено свыше 198 млн рублей.

Радий Хабиров пообщался с воспитанниками центра и оставил памятную запись на стене.

Педагогический коллектив обратился к нему с просьбой увеличить площадь детского центра. Радий Хабиров поручил рассмотреть вопрос расширения центра и представить оптимальные варианты.

ИА «Башинформ»
Теги: дети, Аврора, Радий Хабиров
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