Все прибывающие в Россию будут помещены под 14-дневный карантин

Все прибывающие в Россию из других стран, должны будут проходить обязательный 14-дневный карантин. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Эта мера теперь будет действовать во всех регионах, следует из постановления.

Теперь все прибывающие в РФ должны сообщить о своем приезде на специальную горячую линию, доложить о времени приезда и из какой страны приехали. Кроме того, требуется оставить свои данные.

В случае любого ухудшения состояния нужно будет обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

Также нужно будет выполнять требования по домашней изоляции (находиться в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и другими лицами в течение 14 дней).

Работодатели должны оказывать содействие в обеспечении изоляции человека на дому.

Если у человека нет условий для домашней изоляции, власти должны обеспечить ее в обсерваторе.

В России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.

Одна пожилая пациентка умерла в московской больнице, смерть наступила в результате пневмонии.

Всего в мире число заразившихся превысило 218 тысяч человек, более 8,8 тысячи умерли.

На фоне информации о распространении коронавируса из аптек исчезли защитные маски. В Уфе начали шить маски многоразового использования.