Генеральным директором «ПОЛИЭФ» назначен уфимец

Генеральным директором «ПОЛИЭФ» назначен Евгений Семенько, ранее занимавший должность директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии входящего в СИБУР предприятия «СибурТюменьГаз».

Евгений Семенько работает в компании 19 лет. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Химические технологии органических веществ». С 2001-го по 2015 год работал на благовещенском предприятии СИБУРа, где прошел путь от начальника отделения до главного инженера – руководителя производственной площадки, участвовал во внедрении технических решений, направленных на повышении промышленной и экологической безопасности производства ТФК. Затем перешел в корпоративный центр на должность руководителя проектной команды внедрения Производственной Системы. С 2016 года в течение двух лет работал на предприятии СИБУРа «СибурТюменьГаз», где сначала возглавил Белозерный ГПЗ, а в конце 2017 года стал директором по производству. В апреле 2019 года был назначен директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии «СибурТюменьГаза».

При непосредственном участии Евгения Семенько был осуществлен пуск производств «ПОЛИЭФ» в 2005 и 2008 годах, а также расширены мощности по производству полиэтилентерефталата в 2014 году. Евгений Семенько удостоен Почетной грамоты Правительства Республики Башкортостан и Почетной грамоты генерального директора ООО «СИБУР». Большое внимание уделяет развитию команды, регулярно проводит управленческие мастерские и развивающие встречи с молодыми специалистами, является экспертом в области промбезопасности и экологического развития.

«Я убежден, что экологическая повестка для «ПОЛИЭФ» будет наиболее востребованной в этом году. Восстановительные работы на участке запасного резервуара полностью завершены. Данный резервуар демонтирован, местность очищена. Реализованные мероприятия позволили минимизировать воздействие нештатной ситуации на окружающую среду. Запланированы работы по лесовосстановлению и возобновлению водных биоресурсов. Ведется разработка проектной и рабочей документации по строительству новых запасных резервуаров для сточных вод, реконструкция включена в ряд приоритетных проектов предприятия в 2020 году, — сообщил Евгений Семенько. — Более того, в настоящее время специалисты «ПОЛИЭФ» приступили к разработке проекта модернизации всего комплекса очистных сооружений предприятия (в ожидании реализации проекта по включению вторичного пластика в производство ПЭТФ), предполагается, в том числе, установка солнечной электростанции на территории предприятия, что еще более снизит нагрузку на окружающую среду. В настоящее время экологи предприятия ведут ежедневный контрольный отбор проб воды и грунта на территории предприятия и прилегающей территории — превышений нормативных показателей не обнаружено».

Новые назначения проведены в рамках программы ротации управленческих кадров, действующей на предприятиях СИБУРа. Михаил Юрин, руководивший предприятием с апреля 2019 года, продолжит работу в корпоративном центре СИБУРа в Москве.