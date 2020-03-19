УГАТУ участвует в разработке электролета











Уфимский государственный авиационный технический университет привлекли к работам по созданию электролета.

Ученые кафедры электромеханики УГАТУ по заказу ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» совместно с ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» и компанией ЗАО «СуперОкс» участвуют в реализации масштабной государственной научно-исследовательской работы «Электролет СУ-2020». Это проект по созданию опережающего научно-технического задела в области перспективных российских самолетов для межрегиональных перевозок с гибридными силовыми установками.

В ноябре 2019 года генератор гибридной силовой установки, созданный нашими инженерами, прошел успешные стендовые испытания. В марте 2020 года сделан следующий большой шаг для его полета — первая «примерка» генератора на борту летающей лаборатории Як-40, на базе которого и создается демонстратор электрического самолета. Для этого один из двигателей Як-40 будет заменен на энергоузел с генератором УГАТУ, а в носовой части установлен электродвигатель с воздушным винтом.

На фото: представители ЦИАМ, УГАТУ, СибНИА, «СуперОкс» на фоне летающей лаборатории на базе самолета Як-40.