Башкирия в федеральных СМИ: Уфу назвали заботливой; добровольцы по борьбе с коронавирусом

В регионах России к борьбе с коронавирусом подключились волонтеры. В Башкирии обязательный инструктаж прошли уже десятки добровольцев.

Объяснить и помочь. Как сообщили в ТАСС, волонтеры, отряды которых формируются в регионах России, готовы информировать о том, как уберечь себя от нового коронавируса, обучать методам профилактики, а пожилым и нуждающимся в помощи людям приносить на дом лекарства и продукты. При этом опрошенные агентством представители субъектов подчеркивают, что риск заражения добровольцев минимален. Уточняется, что волонтерские штабы по борьбе с пандемией коронавируса уже открылись в Свердловской, Владимирской областях, Карачаево-Черкесии, Башкирии, Карелии. В частности, в Башкирии ведется подготовка волонтеров из числа студентов Башкирского медуниверситета и Уфимского медколледжа, которые будут заниматься только информированием населения. По состоянию на 18 марта, обязательный инструктаж прошли 35 добровольцев, сообщили в ТАСС. Также волонтеры ведут работу в Самарской и Саратовской областях. Удмуртия, Белгородская, Оренбургская, Тюменская области планируют подключиться к процессу в ближайшие дни.

Из-за коронавируса депутаты будут работать по Skype и WhatsApp. ФАН информирует, что в течение региональной недели, которая у депутатов Госдумы начинается с 23 марта, некоторые парламентарии перейдут на новый формат общения с населением, чтобы не подвергать себя и людей угрозе распространения коронавируса. Так, на удаленную работу с избирателями переходят члены фракции «Справедливая Россия», рассказала ФАН первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. При этом выяснилось, что депутаты ЛДПР метод приема граждан по Skype ведут уже много лет. Первым ввело эту практику Башкортостанское реготделение партии, говорится в сообщении. «Весной дороги в регионах бывают разбиты, да и зимой бывает непросто добраться от одного города в другой на прием. Такой переезд может занимать до 11 часов, а ведь надо еще с людьми пообщаться, уделить внимание всем желающим поделиться своей проблемой. А по Skype-конференции люди, находясь на расстоянии сотен километров, могут обратиться за помощью к депутату», — поделился опытом депутат от Башкирии Иван Сухарев. «Прямо сегодня я из Москвы провел интерактивный прием граждан с жителями Республики Башкортостан через мессенджер WhatsApp», — рассказал ФАН Сухарев.

Тем временем российские предприятия начали выпускать уникальные маски, пишет «Российская газета» и сообщает, что мастерицы башкирского госпредприятия «Агидель», привыкшие создавать эксклюзивные модели одежды с национальным колоритом, теперь взялись за пошив медицинских масок многоразового использования из марли. А в Пензе выпустили первую партию масок из особого полотна. Их можно стирать и проглаживать несколько раз в день для сохранения барьерного эффекта. Отмечается, что так предприятия отреагировали на повышенный спрос и адаптировали производство под востребованную продукцию. В пензенских аптеках маски не купить, в интернет-магазинах их можно отловить по 450 рублей за упаковку из пяти штук. Ненамного лучше была ситуация и в Уфе, говорится в газете.

О том, что в Башкирии начали шить многоразовые медицинские маски, передали многие федеральные СМИ. В отличие от обычных медицинских масок, срок службы которых не превышает 2–3 часов, многоразовые маски от башкирской швейной фабрики «Агидель» можно будет носить подолгу, но придётся их стирать, сушить и гладить на максимальной температуре, рассказал NEWS.ru, добавив, что маски будут реализовывать в госаптеках по три штуки в упаковке.

С 18 марта в Башкирии и республике Марий Эл введен режим повышенной готовности для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции, продолжают тему «Известия». В связи с этим будут отменены или перенесены культурные, спортивные и деловые мероприятия с численностью участников более 250 человек и с участием иностранцев. Школьные каникулы в регионе продлят до 6 апреля, передает издание, отметив, что, по последним данным, коронавирусная инфекция в Башкирии и Марий Эл не зафиксирована.

Уфа заботливая. Самым заботливым городом России по социальной работе и лучшим социальным услугам названа Москва. За неё отдано 20% голосов, свидетельствует рейтинг агентства «ТурСтат», передает ИА REGNUM. Список приурочен ко Всемирному дню социальной работы. На втором месте оказался Екатеринбург, (14%), на третьем — Казань (12%). Далее идут Нижний Новгород (12%) и Санкт-Петербург (8%). Также в топ-10 самых заботливых городов страны вошли Калининград (8%), Краснодар и Новосибирск (по 6%), Уфа и Красноярск (по 4% голосов), говорится в сообщении. Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса более 5 тыс. посетителей портала о том, в каком городе лучшие социальные услуги и социальная работа.

В Башкирии задолжавший за электричество 150 тысяч «гражданин СССР» напал с топором на монтеров, передали на НТВ, сообщив, что проблемой для башкирских энергетиков стал человек из прошлого Сергей Коннов. «В который раз рабочие попытались отрезать дом злостного должника от высоковольтной сети, однако он стеной встал на защиту благ цивилизации. Коннов сыпал ругательствами, всячески мешая электрикам, а затем перешел в наступление», — говорится в сюжете. Как рассказал монтер оперативно-выездной бригады энергокомпании: «Выходил с топорами, с палками. В такой агрессивной форме выскочил в первый раз. Сначала на напарника напал, потом меня сшиб с лестницы». Усмирить дебошира удалось только приехавшим полицейским, рассказывают на телеканале. Коннову показали решение суда — за несколько лет за свет он задолжал уже 147 тысяч рублей, поэтому отключают. Однако должник заявил, что является гражданином другой страны — СССР, и если будет платить, то по курсу советского рубля. О гражданине СССР из 2020 года в энергетической компании наслышаны. Они неоднократно предупреждали Коннова, его коттедж дважды отключали от электричества, но каждый раз он самовольно подключался вновь. Теперь, кроме долгов, Коннову грозит еще и уголовная ответственность за нападение электромонтера, передали на НТВ.