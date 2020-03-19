Фото: Ксения Калинина Из-за коронавируса суды Башкирии переходят на рассмотрение дел по видеоконференцсвязи Фото: Ксения Калинина

В судах Башкирии, из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, приостанавливается личный прием граждан. Жителям региона рекомендуется подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте. Соответствующее постановление опубликовал Верховный суд РФ.

Согласно документу, в судах будут рассматриваться только категории дел безотлагательного характера. Например, об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего и другие. При технической возможности судам рекомендуется рассматривать дела с помощью систем видеоконференцсвязи.

При малейших признаках заболевания, судьи и работники аппарата судов должны самоизолироваться. Кроме того, в здания судов ограничат доступ тем, кто не является участниками судебных процессов.

Вышеперечисленные меры будут действовать с 19 марта по 10 апреля 2020 года.