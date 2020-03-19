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В Башкирии полностью здоровым признан только каждый пятый обследованный житель

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В Башкирии полностью здоровым признан только каждый пятый обследованный житель Фото: соцсети

В прошлом году в Башкирии обследование по программе диспансеризации прошло 765 тысяч человек или около четверти всего взрослого населения региона. Первую группу здоровья, при которой человек не имеет хронических болезней и факторов риска для их развития, получило 18,7% обследованных. Вторая группа, обладатели которой пока здоровы, но имеют факторы риска к развитию хронических заболеваний, выявлена у 22,3%.

Ровно половина прошедших диспансеризацию получили группу здоровья 3А. К ней относятся граждане, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения и высококвалифицированной медпомощи. Основная масса граждан в этой категории – люди старше 40 лет, недуги которых напрямую связаны с возрастом и старением организма. Диспансеризация таких лиц проводится с целью вторичной профилактики, а именно предупреждения осложнений и обострений уже имеющихся болезней.

Категория 3Б, к которой относятся лица, у которых нет хронических неинфекционных болезней, но есть другие заболевания, требующие постоянной или высокотехнологичной медицинской помощи, выявлена у 8,9% обследованных.

По структуре впервые выявленных заболеваний 1-е место (27,4%) занимают болезни системы кровообращения, 2 место (19,4%:) – болезни эндокринной системы, 3 место (8,7%) – болезни нервной системы.

В планах на 2020 год диспансеризацию должно пройти 717,5 тысяч взрослых жителей Башкирии. Напомним, что с 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон, в соответствии с которым работник для прохождения диспансеризации имеет право на освобождение от работы на 1 день 1 раз в 3 года, а пенсионеры и работники предпенсионного возраста – на 2 рабочих дня ежегодно.

Сергей Николаев
Теги: Башкирия, диспансеризация населения
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