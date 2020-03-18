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19 марта Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Законопослушные водители и пешеходы Уфы примут участие в весенней акции

ОБЩЕСТВО

С 19 марта по 24 апреля уфимская администрация запускает второй этап общегородской акции «Безопасный путь. Весна 2.0». Всех активных родителей зовут стать участниками рейдов «юный пешеход», которые пройдут вблизи школ вместе с дорожными инспекторами и маленькими «гаишниками».

Для школьников мэрия столицы Башкирии организует конкурс театральных постановок «Дети рождаются жить!» по правилам дорожного движения, слет юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД!», конкурс поделок «Ради жизни на земле – соблюдаем ПДД», конкурс на лучшее исполнение рэп-хитов по правилам дорожного движения.

Учителя смогут принять участие в конкурсе методических разработок «Дорога безопасности», городском семинаре «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в рамках реализации проектной деятельности».

От законопослушных водителей и пешеходов администрация ждет видео и фото в соцсетях на тему «Родители, мы Вам верим!», «За безопасность!», «Не спеши, на дороге малыши!». Участникам необходимо рассказать о том, как они соблюдают ПДД и показывают пример своим родным, друзьям и даже незнакомым людям. Обязательный хэштег #БезопасныйпутьВесна2.0, #УфабезопасныйпутьВесна.

ИА «Башинформ»
Теги: безопасный путь, акция, Уфа
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