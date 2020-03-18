В Башкирии водолазы совершили экстремальное погружение на дно Сарвинского озера-родника

Фото: МЧС по РБ | Видео: МЧС Башкирии





Фото: МЧС по РБ

В Нуримановском районе Башкирии на озере-роднике Сарва совершили погружение водолазы Уфимского поисково-спасательного отряда Приволжского регионального ПСО МЧС России. Они установили таблички с символикой 30-летия МЧС России и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на глубину более 35 метров.

«Погружение на такую глубину является экстремальным. Вода около +5 градусов круглый год, имеет необычный голубовато-изумрудный цвет. Зимой она не замерзает, — пояснил руководитель пресс-службы МЧС РБ Алик Шарафутдинов. — Самое интересное в этом озере-роднике то, что там эффект летающих камней: из-под земли бьет река и камни в воде как бы летают. Насколько мне известно, нигде в мире такого явления нет».

В 5 км от истока, река Саулла уходит под землю, а затем вырывается из недр земли через это озеро. Небольшой размер водоема (длина около 60 метров и ширина 30 метров — прим. ред.) компенсирует большая глубина, которая составляет более 50 метров.

«К слову, дно этого озера-родника из дайверов еще никто не покорил. Про Сарвинское озеро-родник местные жители слагают различные легенды, — добавил представитель ведомства. — Оно карстового происхождения, является памятником природы».