Фото: Олег Яровиков В Уфе из-за коронавируса частично закрыли торговый центр «Планета» Фото: Олег Яровиков

В Уфе 18 марта частично закрылся торгово-развлекательный центр «Планета». На официальной странице комплекса во «ВКонтакте» сообщается, что временно приостановил свою работу детский клуб «Планета».

«Причина: усиление мер безопасности в связи с распространения коронавируса. Мы хотим защитить здоровье детей, поэтому занятия в детском клубе отменяются ориентировочно до 12 апреля. О том, когда он снова начнет свою работу, сообщим заранее», — пояснили в администрации ТРЦ и добавили, что комплекс работает в штатном режиме.

Для обеспечения безопасности посетителей «Планета» временно отменила все массовые мероприятия, а также приняла ряд дополнительных противоэпидемических мер. А именно, перед открытием торгового центра все общие зоны дезинфицируются. Сотрудники начинают работать только после проверки состояния здоровья. Также в течение дня проходит дополнительная обработка всех поверхностей в местах общего пользования: поручней, ручек дверей, кнопок в лифтах. В галереях установлены санитайзеры для гостей — любой может воспользоваться антибактериальным гелем. В зоне фудкорта установлены дополнительные санитайзеры. Многие магазины и рестораны установили дополнительные дозаторы дезинфицирующих средств в своих помещениях.

Дополнительные меры безопасности будут оперативно введены в случае необходимости, сообщили в ТРЦ.

Как информировало агентство «Башинформ», с 18 марта Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ввел режим повышенной готовности в республике для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции. Подписанный им указ опубликован на официальном портале правовой информации.