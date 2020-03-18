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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В «горячей линии» Минздрава Башкирии по коронавирусу задействованы будущие выпускники БГМУ

ОБЩЕСТВО

С сегодняшнего дня студенты старших курсов Башкирского государственного медицинского университета приступили к работе в Едином колл-центре республики, сообщили в Минздраве Башкирии.

Они отвечают на поступающие от жителей региона вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции, режиме работы больниц и поликлиник, маршрутизации больных.

«Студенты лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического факультетов имеют допуск к работе как средний медицинский персонал, — пояснил ректор БГМУ Валентин Павлов. — Сегодня к работе приступили 35 студентов. В случае необходимости, их число будет увеличено».
Кроме того, почти 100 ординаторов университета уже направлены в районы Башкирии и работают в местных больницах.

С 19 апреля БГМУ совместно в Центром гигиены и эпидемиологии Башкирии начинает пилотный обучающий цикл для врачей по работе с тест-системами на выявление коронавируса.

Телефон «горячей линии» Минздрава Башкирии по коронавирусу: 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20.

Галина Бахшиева
Теги: БГМУ, коронавирус, горячая линия
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