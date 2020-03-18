МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра до 20 м/с
МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра до 20 м/с Фото: Ксения Калинина
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях: гололедице на дорогах и порывах ветра до 20 м/с.
По прогнозам синоптиков, с 18 на 19 марта ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по северу до умеренных. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1,-4, местами до -8, днем +2,+7.
В Уфе без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1,-3, днем +3,+5.