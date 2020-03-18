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МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра до 20 м/с

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра до 20 м/с Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях: гололедице на дорогах и порывах ветра до 20 м/с.

По прогнозам синоптиков, с 18 на 19 марта ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по северу до умеренных. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1,-4, местами до -8, днем +2,+7.

В Уфе без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1,-3, днем +3,+5.

Ксения Калинина
Теги: МЧС РБ
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