Фото: Азамат Махмутов Хадж может не состояться из-за пандемии коронавируса Фото: Азамат Махмутов

Хадж может не состояться из-за пандемии коронавируса, некоторые паломники уже начали отказываться от забронированных ранее туров.

Мусульманское духовенство в ряде регионов рекомендует верующим перенести хадж на более благоприятный период. Но туроператоры надеются, что кампания хаджа 2020 года все же состоится, и готовятся вести с паломниками работу по мерам профилактики, сообщает ТАСС.

В начале марта власти Саудовской Аравии ввели ограничения для паломников, прибывающих на умру — малый хадж, который, в отличие от большого хаджа, можно совершить в любое время года.

Большой хадж в этом году начинается 29 июля. Из Башкирии ежегодно в паломничество отправляются около 900 человек.

﻿«Люди более насторожены, спрашивают, будет ли хадж из-за распространения коронавируса. Некоторые паломники — это единицы — отказались ехать, забрали документы», — цитирует агентство руководителя отдела хаджа по Башкортостану при Центральном духовном управлении мусульман России Айрата Ялалтдинова.

Хадж является одним из столпов Ислама. Каждый правоверный мусульманин, достигший совершеннолетия, раз в жизни должен совершить паломничество в Мекку и Медину.