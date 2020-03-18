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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Госсобрании Башкирии введены особые меры профилактики в связи с коронавирусом

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Госсобрания Башкортостана

В Госсобрании Башкирии введены особые меры профилактики в связи с коронавирусом Фото: пресс-служба Госсобрания Башкортостана

В Госсобрании Башкортостана приняты особые меры по профилактике распространения коронавируса. В пресс-службе парламента рассказали, что вход в здание ограничен, установлены средства обеззараживания воздуха, на входе ведется обработка рук антисептиком, всех входящих проверяют с помощью пирометра, граждане с повышенной температурой тела внутрь не допускаются.

«Для депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе, и работников секретариата отменены все командировки. Также отменен ряд мероприятий, в Доме Госсобрания, в том числе Тотальный диктант, экскурсии студентов, школьников, ряд мероприятий с участием депутатов. В настоящее время парламент ведет подготовку к переходу при необходимости на удаленный формат работы», — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.
Сегодня в Госсобрании пройдет межведомственное совещание, на котором рассмотрят готовность медицинских организаций Башкортостана к защите населения от коронавируса.

Азат Гиззатуллин
Теги: Госсобрание РБ, коронавирус
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