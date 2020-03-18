Башкирия в федеральных СМИ: Об уровне коррупции, применении химикатов и защите от COVID-19

Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект об оповещении населения о применении пестицидов. Порядок оповещения должен будет устанавливать Россельхознадзор.

О применении химикатов. Госсобрание Башкирии и депутат-единоросс Михаил Бугера внесли в Госдуму законопроект, обязывающий граждан и организации оповещать население о запланированных работах по применению пестицидов и агрохимикатов для обработки сельскохозяйственных и лесных растений, передает ТАСС. Предполагается, что порядок оповещения должен будет устанавливать Россельхознадзор. По словам авторов законопроекта, несвоевременное информирование не позволяют лицам в зоне воздействия химикатов принять меры по охране здоровья и имущества. В качестве примера приводятся случаи массового отравления пчел. Законодательное закрепление предлагаемых изменений в законе укрепит правовое регулирование в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в РФ, считают разработчики документа.

Уфа — уже не главный город СНГ. В ближайшие 4 года главным городом Содружества независимых государств станет столица Казахстана Нур-Султан. Он будет председательствовать в Международной ассамблее столиц и крупных городов государств СНГ, информировала газета «Аргументы и факты» и пояснила, что эстафету Нур-Султану передала столица Башкирии Уфа, которая до этого председательствовала в ассамблее 4 года. Такое решение приняли 12 марта на 27-й сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов государств постсоветского пространства, которая прошла в Московском доме национальностей. Ассамблея объединяет 53 города России и 8 городов стран СНГ. Отмечается, что это не просто объединение людей, а площадка для обмена опытом. У МАГ есть несколько программ, воплотивших в себе основные направления её работы. Одна из них «Электронный город» и предусматривает развитие на базе электронного портала МАГ межгородского и международного информационного взаимодействия во всех сферах городской жизни. А программа «Город — городу» призвана содействовать обмену опытом между городами ассамблеи в сфере интеграции и деловой кооперации, устойчивого развития и функционирования жилищной сферы, рассказали в «АиФ».

Башкирия в числе регионов с низким уровнем коррупции. Национальный антикоррупционный комитет назвал регионы России с низким уровнем коррупции, сообщает ПРАЙМ. Таких регионов оказалось пять – Костромская, Тульская и Ярославская области, Башкирия и Татарстан. Отмечается, что эти сведения войдут в ежегодный доклад президенту РФ о реализации антикоррупционных мер в стране, который готовит НАК.

В башкирском Сибае запустили систему мониторинга воздуха. Как информировали в ИА REGNUM, систему мониторинга качества атмосферного воздуха и оповещения населения запустили в башкирском городе Сибае. Сообщается, что «система экстренного оповещения людей филиала АО «Учалинский ГОК» в Сибае будет экстренно сообщать местным жителям, которые проживают рядом с карьером, о превышении предельно-допустимых концентрациях диоксида серы». «Ранее местных жителей очень тревожила ситуация с загрязнением воздуха из-за тления руды в Сибайском карьере, открытая разработка которого прекращена еще десять лет назад», — рассказали в REGNUM.

Вместо закрытых из-за коронавируса стран туристы выбирают Уфу. «Лента.ру» узнала, что российские туристы нашли замену странам, закрытым на карантин или ограничившим авиасообщение из-за коронавируса. Согласно данным исследования сервиса бронирования авиабилетов Aviasales, россияне переключились на внутренний туризм. В частности, путешественники стали чаще бронировать билеты в Калининград (27,2 %), Новосибирск (22,8), Краснодар (19,3), Уфу (18,7), Казань (16,99), Самару (14,8) и Екатеринбург (12,7), сообщает издание. В целом с 9 по 15 марта россияне бронировали перелеты внутри страны чаще, чем со 2 по 8 марта.

Тем временем в Уфе водитель маршрутки замуровался от пассажиров «антикоронавирусной» пленкой. Как сообщает «Росбалт», водитель маршрутки в Уфе, пытаясь защититься от коронавируса, «соорудил из полиэтилена и скотча изолированный «бокс» из водительского сиденья». Также рядом с водителем можно было увидеть коробку с бумажными полотенцами. При этом подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Башкирии нет, констатировали в издании.

От обвала цен на нефть пострадают добывающие сырье регионы? «Обвал цен на нефть ниже $40 за баррель резко сократит прибыль российских производителей товаров, они заплатят меньше налога на прибыль в региональные бюджеты, в итоге длительный спад нефтяных цен окажет сильное давление на кредитоспособность регионов». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет аналитика агентства Moody’s. Речь идет о рисках для регионов, где добывается сырье. Отмечается, что «в регионах, в которых добывается нефть, 85% налогов нефтяных компаний поступают в региональные бюджеты и зачастую составляют более 30% их доходов». «Особенно зависят от налога на прибыль нефтяных гигантов Ханты-Мансийский автономный округ, республики Коми, Татарстан, Башкортостан, — говорится в сообщении. — Для этих чувствительных к экспорту регионов поступления налога на прибыль сократятся на 30% в 2020 г. по сравнению с 2019 г., что приведет к снижению операционных доходов этих регионов на 10%», — пишет газета.

Уменьшилась площадь «однушек». Любопытную тенденцию отметили в «Российской газете»: по данным аналитиков рынка недвижимости, за последние четыре года в России стали строить однокомнатные квартиры меньшего размера, чем раньше. «В среднем площадь "однушек" снизилась на 0,4 кв. метра — с 39 до 38,6 кв. метров», — говорится в исследовании портала Domofond.ru. Рейтинг городов, где предлагают скромных размеров квартиры, возглавляет подмосковная Балашиха: 35 «квадратов» против 42-х в 2016 году — площадь «однушек» здесь сократилась на 7 кв. метров. В Казани, Иркутске и Кургане она уменьшилась от 3,4 до 3,2 «квадратов». В вилку от трех до двух квадратных метров вписались следующие «обитатели» десятки рейтинга: Якутск, Уфа, Подольск, Химки Череповец и Чита. При этом в число городов, где площадь «однушек» даже выросла — на 2,6-2 кв. метра вошел башкирский Стерлитамак.

Упали продажи электромобилей. В феврале 2020 года в России было продано 15 электромобилей, что на 42,3% меньше, чем год назад, сообщают «Известия» со ссылкой на данные агентства «Автостат». При этом шесть электромобилей были куплены в Москве. Остальные девять — по одному на регион — приобрели жители Камчатки, Пермского, Приморского и Хабаровского краев, Башкортостана, Свердловской, Тамбовской, Томской, Челябинской областей. Издание уточняет, что из приобретенных электрокаров шесть принадлежат бренду Tesla, по четыре — Jaguar и Nissan, один — марке Hyundai.

Что делать? Сегодня, 18 марта, футбольный клуб «Уфа» будет обсуждать дальнейшие действия игроков и тренеров во время остановки чемпионата России. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор клуба Шамиль Газизов. Решение о приостановке РПЛ приняли вчера на общем собрании клубов. «С тренерами будем решать, как быть дальше, что делать. Никаких рекомендаций о том, чтобы команда садилась на карантин, нет. Но мы будем соблюдать любые предписания», — сказал Газизов.