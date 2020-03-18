Коронавирус не подтвердился: стали известны результаты анализов шестерых детей из Башкирии

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин озвучил результаты анализов шестерых детей из Башкирии, госпитализированных с подозрением на коронавирус. По его словам, у всех шестерых детей коронавирус не подтвердился.

«Результаты анлизов всех госпитализированных до 17 марта, в том числе и шестерых детей, поступили. Они отрицательные», — сообщил он на утреннем брифинге.

Днем ранее глава регинального Минздарва информировал, что в инфекционных больницах Башкирии с подозрением на коронавирус находятся шесть детей. Их состояние стабильное, проводится лечение в соответствии с рекомендацией ведущих российских и зарубежных специалистов. Все необходимые обследования и анализы пациентов взяты под контролем сотрудников центра гигиены и эпидемиологии республики и отправлены в лабораторию.

Сегодня же на утреннем брифинге Максим Забелин зявил, что подтвержденной коронавирусной инфекции в Башкирии нет. За сутки с подозрением на COVID-19 в лечебные учреждения республики госпитализированы два человека. Их результаты анализов находятся в обработке.