Фото: администрация Уфы В Уфе социально значимых заболеваний стало больше на 37% Фото: администрация Уфы

В Уфе по итогам диспансеризации населения рост социально значимых заболеваний составил 37%. В 2019 году в Уфе первый этап диспансеризации прошли 224 578 человек. По результатам установлено 30 277 случаев впервые выявленных заболеваний.

Было выявлено болезней системы кровообращения – 4 593 случая, сахарного диабета – 579, злокачественных новообразований – 188, случаев туберкулеза не обнаружено, сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Башкирии Елена Галимулина.

В структуре впервые выявленных заболеваний на первом месте — болезни системы кровообращения, на втором – эндокринной системы, на третьем — заболевания нервной системы.

Представитель Минздрава напомнила, что с 1 января 2019 года работники имеют право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации: 1 день 1 раз в 3 года, а пенсионеры и работники предпенсионного возраста – на 2 рабочих дня ежегодно.