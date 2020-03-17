В Уфе из-за коронавируса отменили флешмоб «Мы о войне стихами говорим»
В Уфе отменяется литературный флешмоб «Мы о войне стихами говорим», запланированный в библиотеках города в субботу, 21 марта. Об этом сообщили организаторы. Мероприятие посвящалось 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Флешмоб отменяется во исполнение распоряжения главы Башкирии от 16 марта, предусматривающего оперативные меры по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Башкирии в 2020 году диспансеризацией планируется охватить 717 537 человек
Минобр Башкирии сообщил об усилении мер в школах против коронавируса
Внимание! В Башкирии пройдет массовая проверка всех электросирен
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи