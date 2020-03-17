В одном из районов Башкирии заработали сразу два новых ФАПа
В одном из районов Башкирии заработали сразу два новых ФАПа Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии
Сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Мечетлинском районе Башкирии — в селах Малоустьикинское и Нижнее Бобино.
Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
«Эти фельдшерско-акушерские пункты построены по типовому проекту, — сообщили в пресс-службе Минздрава. — В каждом ФАПе имеется фельдшерский и процедурный кабинеты, акушерско-смотровая и санитарно-бытовые комнаты. Проведена холодная и горячая вода, канализация, электричество, система вентиляции».Работать в новых ФАПах будут молодые специалисты — супруги Сальмаевы, приехавшие в Мечетлинский район по программе «Земский доктор».
Всего на 2020 год в Башкирии запланирована замена 72 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов, добавили в Минздраве.