Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.12 ↑

EUR 82.74 ↓

17 марта Вторник

Уфа   °

Молния
Круглосуточный телефон «горячей линии» по коронавиру: 8 (347) 286-58-27
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В одном из районов Башкирии заработали сразу два новых ФАПа

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии

В одном из районов Башкирии заработали сразу два новых ФАПа Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии

Сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Мечетлинском районе Башкирии — в селах Малоустьикинское и Нижнее Бобино.

Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«Эти фельдшерско-акушерские пункты построены по типовому проекту, — сообщили в пресс-службе Минздрава. — В каждом ФАПе имеется фельдшерский и процедурный кабинеты, акушерско-смотровая и санитарно-бытовые комнаты. Проведена холодная и горячая вода, канализация, электричество, система вентиляции».
Работать в новых ФАПах будут молодые специалисты — супруги Сальмаевы, приехавшие в Мечетлинский район по программе «Земский доктор».

Всего на 2020 год в Башкирии запланирована замена 72 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов, добавили в Минздраве.

Галина Бахшиева
Теги: нацпроекты, здравоохранение, ФАП
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
С подозрением на коронавирус в стационарах Башкирии находится 41 человек
По состоянию на 8.00 утра 17 марта 2020 года с подозрением на коронавирус в стационарах Республики Башкортостан находится 41 человек, из них шестеро дете
Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Юпитера
Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Юпитера. Это любопытное астрономическое явление произойдет уже в эту пятницу, 20 марта, в 11.23 по уфим
Кабинетную систему в школах Уфы отменили из-за коронавируса
В Уфе в целях профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией отменили кабинетную систему в школах, сообщает столичная администрация. С 17 март
В Башкирии весенние школьные каникулы могут продлить из-за коронавируса
В Башкирии предстоящие весенние школьные каникулы могут быть продлены, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Ха
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть