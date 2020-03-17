Всего на 2020 год в Башкирии запланирована замена 72 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов, добавили в Минздраве.

Работать в новых ФАПах будут молодые специалисты — супруги Сальмаевы, приехавшие в Мечетлинский район по программе «Земский доктор».

Сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Мечетлинском районе Башкирии — в селах Малоустьикинское и Нижнее Бобино.

В одном из районов Башкирии заработали сразу два новых ФАПа Фото: пресс-служба Минздрава Башкирии

Галина Бахшиева

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