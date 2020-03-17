Фото: Ксения Калинина Внимание! В Башкирии пройдет массовая проверка всех электросирен Фото: Ксения Калинина

В Башкортостане 19 марта с 14.00 до 15.00 часов будет проведена комплексная проверка региональной системы централизованного оповещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РБ.

Будут задействованы все имеющиеся на территории региона электросирены. Кроме того, состоится передача по каналам радио- и телевизионного вещания следующего сообщения: «Внимание! Проводится комплексная проверка технической готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Башкортостан!».