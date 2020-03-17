Фото: пресс-служба Минобра Башкирии В Мечетлинском районе Башкирии открылся новый детсад благодаря нацпроекту «Демография» Фото: пресс-служба Минобра Башкирии

Благодаря реализации национального проекта «Демография», в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии построен новый детский сад, рассчитанный на 140 мест.

Он был построен с учетом всех предъявляемых требований.

«В двухэтажном здании оборудованы помещения для ясельных, младших, средних и старших групп детей. Для каждой группы предусмотрены игровая комната, спальня, раздевалка и буфет», — сообщила пресс-секретарь Министерства образования и науки Башкирии Лина Сарбаева.

Кроме того, в детсаду имеется музыкальный и физкультурные залы, помещения для проведения занятий, а также медицинские блоки, прачечная и пищеблок. Территория детсада благоустроена игровыми площадками и беседками.

Как сообщал «Башинформ», в Башкирии планируется построить в этом году 24 детских сада для детей от 2 месяцев до 3 лет на 3 890 мест в рамках реализации нацпроекта «Демография».

На эти цели выделено 1,42 млрд рублей, из которых 1,39 млрд — средства федерального бюджета.

До 2024 года в республике планируется построить 50 детских садов. Дополнительно к строительству новых дошкольных учреждений планируется создать 3 080 ясельных мест за счет капитального ремонта уже имеющихся детсадов.

Повсеместно реализуемый сейчас в России национальный проект «Демография» разработан по поручению президента страны Владимира Путина.