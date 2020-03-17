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В России из-за закрытия школ родителям предлагают уходить на больничный

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В России из-за закрытия школ родителям предлагают уходить на больничный Фото: ИА «Башинформ»

Национальный родительский комитет предлагает выдавать больничные листы родителям для присмотра за детьми до 14 лет, которые вынуждены оставаться дома из-за введения карантина, сообщает RT со ссылкой на председателя комитета Ирину Волынец.

В настоящее время из-за ухудшающейся эпидобстановки по коронавирусу детские учреждения закрываются на карантин. В семьях, где родители работают, дети остаются дома без присмотра. В связи с этим, общественники считают необходимым позволить родителям, которые оказались в безвыходной ситуации, уходить на оплачиваемый больничный до окончания карантинных мероприятий в детсадах и школах.

Ранее Министерство просвещения РФ рекомендовало школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Предстоящие весенние школьные каникулы в Башкирии могут быть продлены, сообщал «Башинформ».

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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