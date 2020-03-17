Фото: Уфимский планетарий Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Юпитера Фото: Уфимский планетарий

Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Юпитера. Это любопытное астрономическое явление произойдет уже в эту пятницу, 20 марта, в 11.23 по уфимскому времени Марс пройдет на угловом расстоянии в 0.7 градуса южнее Юпитера.

Наблюдать сближение двух светил в Башкирии можно будет перед рассветом. По информации специалистов Уфимского планетария, планеты взойдут на юго-востоке за два часа до восхода Солнца. Яркий Юпитер появится над горизонтом в 05.14 (по уфимскому времени), а через 5 минут взойдет Марс, который слабее Юпитера по блеску и будет выглядеть как желтоватая звездочка. За час до восхода Солнца (оно взойдет в 07.18) планеты будут видны на юго-востоке невысоко над горизонтом (на высоте 5 -6 градусов) в созвездии Стрельца.