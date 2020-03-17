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В Башкирии временно закрыли доступ к Аскынской ледяной пещере

ОБЩЕСТВО
Фото: РГО по РБ

В Башкирии временно закрыли доступ к Аскынской ледяной пещере Фото: РГО по РБ

В Башкирии временно закрыли доступ к Аскынской (Аскинской) ледяной пещере в связи с паводковой ситуацией и пробуждением медведей . «Комплекс будет закрыт с 20 марта по 20 апреля. Ее посещение пока небезопасно, тем более что пещера уже начала перестраиваться на летний период: температура на экскурсионной площадке + 1 при норме 0 градусов», — сообщили в региональном отделении РГО по Башкирии.

Аскынская пещера — крупная полость Южного Урала мешкообразного типа. Является памятником природы всероссийского значения. С 2017 года вход в пещеру ограничен, пещера была передана в аренду Русскому географическому обществу для восстановления микроклимата и сохранения ледниковых реликтов.

Пещера расположена на восточном склоне хребта Улутау, в двух километрах от деревни Солонцы (Аскино) Архангельского района и представляет собой большой зал длиной 104 метра, максимальной шириной 61 метр, а высота пещеры достигает 26 м. Пол зала почти весь занят ледником. Крутой спуск в зал от входа в пещеру покрыт льдом на глубину около 20 м. В пещере находятся гигантские ледяные сталагмиты, достигающие высоты 8—11 м, диаметр в основании до 5 м.

ИА «Башинформ»
Теги: туризм, Аскынская пещера
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