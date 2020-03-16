В Башкирии 12 пострадавших на производстве получат автомобили
В Башкирии 12 пострадавших на производстве получат автомобили Фото: ФСС
12 жителей Башкирии по обязательному социальному страхованию 18 марта получат специальные автомобили. Все будущие владельцы «Лады Гранты» пострадали на производстве.
«Фонд социального страхования дает спецавтомобили в качестве страхового обеспечения, — уточнили в ведомстве. — На момент наступления несчастного случая на производстве эти граждане были официально трудоустроены, а значит, застрахованы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, что и стало гарантией их защищенности».