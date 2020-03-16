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Администрация станции скорой помощи обратилась к мэру Уфы из-за нападения собак на врачей

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Администрация станции скорой помощи обратилась к мэру Уфы из-за нападения собак на врачей Фото: Ксения Калинина

Администрация Станции скорой помощи обратилась с просьбой о помощи в решении проблемы бродячих животных к главам администраций районов Уфы и мэру города Ульфату Мустафину.

Сообщается, что случаи нападения безнадзорных собак на медработников учащаются. Сотрудники во время выполнения вызова рискуют сами оказаться в ситуации, когда им потребуется медицинская помощь.

Случаи нападения бродячих животных фиксируются на недостаточно освещенных участках улиц или же полностью неосвещенных улицах.

«Скорой тоже нужна помощь. Недостаточное освещение улиц, отсутствие в некоторых районах табличек с указанием улиц и нумерацией домов — все это затрудняет доезд бригады скорой помощи к пациенту, когда счет порой идет на секунды», — поясняет в «Скорая помощь — Уфа».
Проблема с безнадзорными животными в Уфе стоит остро. «Башинформ» информировал, что ежегодно в медицинские учреждения республики по причине укусов плотоядными животными обращается 11-12 тысяч человек, значительное число таких обращений связано с нападением безнадзорных животных.

По данным Управления ветеринарии РБ, всего в республике насчитывается около 150 тысяч безнадзорных кошек и собак, причем в городах преобладают последние. Ежегодно муниципалитеты отлавливают 51 тысячу бродячих животных, прежде всего, собак. Без этой меры численность популяции, особенно в крупных городах, где есть хорошая кормовая база в виде пищевых отходов, может выйти из-под контроля. Как пояснили в Управлении ветеринарии РБ, одна пара бродячих собак производит в год в среднем десять щенков, а еще через год они способны сами приносить потомство, то есть размножение происходит в геометрической прогрессии.

ИА «Башинформ»
Теги: безнадзорные животные, скорая помощь
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