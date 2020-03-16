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Волонтеры Башкирии написали письма-поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны

ОБЩЕСТВО
Фото: Александр Юдин

Волонтеры Башкирии написали письма-поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны Фото: Александр Юдин

В городе Октябрьском Башкирии в прошедшие выходные состоялся Республиканский образовательный форум по подготовке волонтеров к реализации мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На открытие Форума с приветственным словом к молодежи выступил ветеран Великой Отечественной войны Ефим Косткин. Он пожелал участникам форума успешной образовательной программы, чтобы все мероприятия посвященные Дню Победы прошли на высоком уровне во всех муниципальных образованиях региона.

Как рассказал агентству «Башинформ» руководитель движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин, волонтеры узнали о смыслах и целях всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», о том, как вовлекать молодежь в мероприятия по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также о минимальных исторических знаниях, чтобы уметь отстаивать правду о Победе и не поддаваться попыткам фальсификации истории.

Образовательные блоки по организации и проведению всероссийских мероприятий в формате Дней Единых Действий, созданию мобильных групп помощи ветеранам Великой Отечественной войны и акции «Диктант Победы», работе с информационными ресурсами движения «Волонтеры Победы» участники усваивали от ведущих региональных экспертов и представителей центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы».

Волонтеры написали поздравительные письма для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Москве в рамках Всероссийской акции «Письмо Победы». В преддверии великого праздника эти письма будут вручены ветеранам московскими активистами.

Единый формат подготовки волонтеров к 75-летию Победы официально стартует с середины марта 2020 года, но в рамках форума, участники уже опробовали и прошли данный формат подготовки на специальной образовательной платформе Skill Cup и выполнили полный образовательный курс.

Экспертами и лекторами форума стали представители центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы» Юлия Костицына, Зоя Руденко, Валерия Петрова, также куратор проекта «Историческая память» в РБ Эдуард Саитбаталов и доктор исторических наук, профессор Михаил Бикмеев и представители ветеранского сообщества.

Организаторами форума выступили МБУ «Дворец молодежи» города Октябрьский совместно с Республиканским центром волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: ВОВ, форум, волонтеры
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