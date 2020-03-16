Башкирия в федеральных СМИ: «Салават Юлаев» готов к любым решениям; обещанные миллионы

В Уфе и Ялте определили финалистов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для победителя полуфинала «От Урала до Поволжья» решено учредить республиканский грант.

Мастера гостеприимства от Урала до Поволжья. 30 человек стали победителями региональных полуфиналов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», которые прошли в Уфе и Ялте, передает РИА Новости. Два дня 188 участников двух полуфиналов, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, представляли свои проекты в сфере туризма и гостеприимства, выполняли индивидуальные и групповые задания, встречались с экспертами отрасли, рассказали в агентстве. В итоге победителями полуфинала в Ялте стали 16 участников из семи регионов: Крыма, Севастополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Тюменской и Ростовской областей. В Уфе в полуфинале «От Урала до Поволжья» лучшими признаны 14 человек из Башкортостана, Свердловской, Курганской, Московской, Тюменской и Челябинской областей. В Уфе глава Башкирии Радий Хабиров «объявил о решении учредить республиканский грант для победителя полуфинала «От Урала до Поволжья», который можно получить в случае реализации проекта на территории республики», отмечают в РИА Новости, уточнив, что финальная битва мастеров гостеприимства состоится в Москве в апреле 2020 года.

Не выдержала позора? В выходные многие федеральные СМИ рассказали о том, как в Уфе лошадь, участвовавшая в финале соревнований по конному спорту «Терра Башкирия», сбросила жокея и выбежала на городские улицы. «Перед самым финишем лошадь свернула направо и помчалась в город», — приводят «Вести.ру» слова очевидца этого события. «Она прискакала последней — наверное, не выдержала позора», — отмечает он. В этот момент въезд был открыт для заезжающей машины скорой. «Увидев открытый выход с ипподрома, она резко свернула и сбросила своего наездника, — продолжает тему телеканал «Мир24». — Затем животное выбежало на улицу Менделеева – одну из самых загруженных улиц Уфы. К счастью, инцидент произошел в субботу, и машин на улице было не так много, как в будний день», — отмечается в сюжете. Хорошо, что лошадь довольно быстро удалось поймать и вернуть на ипподром.

«Вице-премьер Башкортостана оскорбил паралимпийскую чемпионку» — материал под таким заголовком опубликовали «Известия». «Всё произошло в одном из бассейнов Уфы, где восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко тренировала спортсмена, готовящегося к чемпионату России, — рассказывает издание. — Вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов в грубой форме позвал чемпионку к себе». Сообщается, что после случившегося паралимпийка направила жалобу главе Башкирии и обратилась к Иреку Сагитову в соцсетях. Уже вечером Оксане Савченко позвонил вице-премьер и принес спортсменке свои извинения, рассказали в газете.

Обещали миллионы. «Обещанные холдингом УГМК 200 млн рублей в бюджет Сибая не поступали», — выяснил «Росбалт». По данным издания, в прошлом году на фоне неблагоприятной экологической ситуации в Сибае из-за тлеющего карьера гендиректор Уральского горно-металлургического комбината обещал, что «УГМК выделит 200 млн рублей на нужды города». «Между тем в ответе мэра Сибая говорится, что такая сумма в бюджет города не поступала», — уточняет «Росбалт».

Недоверие к переписке. Газета «Коммерсантъ» в очередной раз вернулась к теме убийства топ-менеджера УМПО и проинформировала, что бывший коммерческий директор Уфимского моторостроительного производственного объединения Сергей Евстафьев, обвиняемый в организации убийства своего заместителя Юрия Яшина, и его защита ознакомились с материалами уголовного дела. При этом адвокаты обнаружили скриншоты переписки, якобы имевшей место в мессенджерах между коммерческим директором и исполнителем убийства Федором Токаревым, и заявили, что столкнулись с фальсификацией доказательств, пишет издание. В частности, защитник указал, «что ни на одном скриншоте из WhatsApp нет даты, хотя в переписке постоянно упоминается слово «сегодня» и длилась она якобы несколько месяцев». Кроме того, по мнению защиты Евстафьева, «о подтасовке доказательств говорит также отсутствие телефонных номеров переговорщиков, IMEI-идентификаторов устройств, их GPS-данных, равно как и перехватов данных техническими средствами спецслужб и операторов связи». Топ-менеджер УМПО Юрий Яшин был убит 19 июля 2018 года. Через считанные дни задержанные злоумышленники признались, что напали на него только с целью ограбления. «Однако позже Федор Токарев заявил, что убийство было совершено по заказу Сергея Евстафьева», — напомнили в «Коммерсанте».

«Салават» готов к любым решениям. Уфимский ХК «Салават Юлаев» готов к любому развитию событий в вопросе проведения массовых мероприятий в Башкирии. Об этом ТАСС заявил гендиректор клуба Александр Курносов. В агентстве пояснили, что в субботу глава региона Радий Хабиров сообщил в соцсетях, что с целью профилактики распространения коронавируса в республике вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. А в Уфе 22 и 24 марта должны пройти четвертьфинальные матчи плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». «Пока ничего не понятно. Понимаю, что здоровье людей важнее, сейчас это на первом месте. Решение принимаем, к сожалению, не мы, но мы подчинимся любому решению. Здоровье людей всегда на первом месте, а мы готовы к любому развитию и любой ситуации», — сказал Курносов. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 156 тыс. человек, 5,8 тыс. умерли. В России зарегистрировано 62 случая инфицирования.

ЦСКА не смог переиграть «Уфу». 15 марта московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» (0:0) в матче 22-го тура чемпионата России. Текстовую онлайн-трансляцию матча провела «Газета.Ru» и сообщила, что после 22-х туров ЦСКА (36 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (27) располагается на десятой строчке и в 23-м туре дома сыграет с «Тамбовом».

NEWS.ru уточняет, что на матче с «Уфой» фанаты ЦСКА вывесили «вирусный» баннер: «Этот вирус во мне. Я — его переносчик». Игру смогли посетить только владельцы абонементов, их число не превышает 5000 человек. Также ЦСКА отменил все мероприятия для журналистов после матча с «Уфой».

По данным ТАСС, есть вероятность, что российская столица после этой встречи может на длительное время остаться без футбола. «17 марта руководство РПЛ проведет встречу, на которой определит дальнейший порядок проведения матчей чемпионата России в связи с ситуацией с коронавирусом», — рассказали в агентстве. Отмечается также, что в этом сезоне «Уфа» является одним из лидеров РПЛ по количеству матчей без пропущенных голов (11), уступая лишь «Зениту» (12). «Вадим Валентинович доволен, что мы отбираем очки у лидеров. Не было установки держать мяч, но мы приезжали сыграть "на ноль"», — цитирует ТАСС защитника «Уфы» Александра Пуцко.