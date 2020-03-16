За выходные в Уфе вывезено 35 тыс. кубометров снега

В Уфе коммунальные службы, работая в усиленном режиме, за прошедшие сутки вывезли 5,4 тыс кубометров снега, а всего за выходные — 34946 кубометров и 2,2 тыс кубометров мусора. Об этом сообщили в городской администрации.

Как сообщалось ранее, масштабная очистка от грязи и снега уфимских дворов и улиц, а также ямочный ремонт дорог начались в этом году намного раньше обычного.

Одновременно с очисткой от грязи и снега главных магистралей и второстепенных улиц башкирской столицы, идет активная уборка дворовых территорий. Ежедневно в этих работах участвуют 800 дворников — работников УЖХ и более 400 привлеченных сотрудников управляющих компаний, уборщиков, слесарей, сантехников.

Задействовано около 130 единиц спецтехники.