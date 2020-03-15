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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Салавате бухгалтерия ЖЭУ перестала принимать клиентов из-за коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: группа в Вконтакте «Черный список Салават»

В Салавате бухгалтерия ЖЭУ перестала принимать клиентов из-за коронавируса Фото: группа в Вконтакте «Черный список Салават»

Бухгалтерия одного из ЖЭУ в Салавате перестала принимать клиентов из-за коронавируса, сообщают пользователи в соцсетях, иллюстрируя свое сообщение соответствующей фотографией.

«В связи с коронавирусной инфекцией приема населения не будет (предположительно до 15 апреля)», — отмечается в объявлении, вывешенном на двери.
Пользователи группы в Вконтакте «Черный список Салават» интересуются, можно ли им не платить квартплату в таком случае за этот месяц.

Между тем, как прокомментировал на сайте русскоязычного информационно-развлекательного сообщества Pikabu один из жителей Салавата, он в шоке.

«Детские садики работают, школы тоже. А тут карантин, оказывается. Как всегда, первыми на проблемы отреагировали в ЖЭУ, — написал он. — Интересно, а оплат тоже не будет? В Китае насколько я знаю, на время карантина налоги и другие оплаты, даже по кредитам, отменили».
По непроверенным данным, речь идет о Едином расчетном центре ООО «Жилкомзаказчик», который с понедельника должен возобновить свою работу в обычном режиме.

За последние сутки в России выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране составляет 59 человек, из них 56 — россияне, двое — граждане Китая и один итальянец. Часть из них уже выздоровели и выписались из больниц

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах зафиксировано свыше 150 тысяч заболевших, умерли более 5,8 тысячи человек.

Карту распространения коронавируса в России и мире можно посмотреть здесь.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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