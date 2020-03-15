В Башкирии на территории заказника «Алтын Солок» запустят обучение молодых пчеловодов
Обучение молодых пчеловодов планируется запустить на территории государственного природного заказника «Алтын Солок». Об этом сообщил руководитель проекта Марат Хасанов на втором открытом региональном съезде пчеловодов Башкирии, который прошел 14-15 марта в Уфе.
Планируется провести среди пчеловодов конкурс, победителям предоставить пасеки в 50 ульев со всем необходимым инструментарием для работы.
«Человек при этом работает на воспроизводство, и половину выведенного поголовья оставляет себе», — пояснил условия участия в проекте Марат Хасанов.
Напомним, проект Алтын Солок направлен на воспроизводство чистопородной темной лесной пчелы — аборигенной башкирской породы. В настоящее время из-за бесконтрольного ввоза пчел неизвестных породностей насекомые бесконтрольно скрещиваются, образуя гибриды, а башкирская пчела подвергается риску исчезновения.
В некоторых районах Башкирии пчеловоды договорились о пчеловождении одной породы. Например, в Бурзянском и Янаульском разводят темную лесную пчелу, а в Чишминском — карпатку и карнику. Таким образом достигается чистота породы.