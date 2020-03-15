Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.18

EUR 81.86

15 марта Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии на территории заказника «Алтын Солок» запустят обучение молодых пчеловодов

ОБЩЕСТВО

Обучение молодых пчеловодов планируется запустить на территории государственного природного заказника «Алтын Солок». Об этом сообщил руководитель проекта Марат Хасанов на втором открытом региональном съезде пчеловодов Башкирии, который прошел 14-15 марта в Уфе.

Планируется провести среди пчеловодов конкурс, победителям предоставить пасеки в 50 ульев со всем необходимым инструментарием для работы.

«Человек при этом работает на воспроизводство, и половину выведенного поголовья оставляет себе», — пояснил условия участия в проекте Марат Хасанов.

Напомним, проект Алтын Солок направлен на воспроизводство чистопородной темной лесной пчелы — аборигенной башкирской породы. В настоящее время из-за бесконтрольного ввоза пчел неизвестных породностей насекомые бесконтрольно скрещиваются, образуя гибриды, а башкирская пчела подвергается риску исчезновения.

В некоторых районах Башкирии пчеловоды договорились о пчеловождении одной породы. Например, в Бурзянском и Янаульском разводят темную лесную пчелу, а в Чишминском — карпатку и карнику. Таким образом достигается чистота породы.

Розалия Валеева
Теги: пчеловодство
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии школьники временно могут перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса
В Башкирии школьники временно могут перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса. Министерство просвещения России направило во все регионы страны
Пчеловоды Башкирии обратятся к депутатам с просьбой рассмотреть запрет на рубку липы
Пчеловоды Башкирии планируют обратиться в Госсобрание республики и Госдуму России с просьбой рассмотреть законодательный запрет рубки липы, клена и ивы,
Итоги городского субботника: Уфу от грязи и снега очищали более 14 тысяч человек
В Уфе 14 марта состоялся субботник по санитарной очистке городских территорий. В нем приняли участие 14 275 человек и 546 единиц техники. Сотрудники адми
Приехавших из Италии жителей Башкирии госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Башкортостане, в городе Кумертау, двух человек, приехавших с отдыха из Италии, поместили в инфекционное отделение, в боксы, с подозрением на коронавиру
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть