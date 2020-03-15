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МЧС по Башкирии предупредило о предстоящем сильном ветре и гололеде

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

МЧС по Башкирии предупредило о предстоящем сильном ветре и гололеде Фото: Валерий Шахов

МЧС по Башкирии предупреждает об ожидающихся в течение суток неблагоприятных метеоявлениях: гололеде, отложении мокрого снега на проводах и деревьях, а также порывах ветра до 17 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 20 часов 15 марта до 20 часов 16 марта в республике прогнозируется облачная погода. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных.

В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — от 0 до минус 5 градусов, днем немного теплее — от минус 2 до плюс 3.

Ночью и утром местами туман.

В Уфе в это же время ожидается облачная погода. Ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем до умеренных, местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью — около 0, днем — от 0 до плюс 2 градусов.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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