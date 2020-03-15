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Минобр Башкирии подтвердил запуск пилотного проекта «Школа без смартфона»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Минобр Башкирии подтвердил запуск пилотного проекта «Школа без смартфона» Фото: Валерий Шахов

В Башкирии намерены реализовать пилотный проект «Школа без смартфона». Об этом сообщает UfaTime.ru со ссылкой на региональное Министерство образования.

Речь, в частности, идет об ограничении использования телефонов учениками в школах. При этом не уточняется, когда именно и в каком виде этот запрет для школьников вступит в силу.

Проект «Школа без смартфонов» необходим для «цифровой гигиены», подчеркнули специалисты.

Введя ограничение на использование смартфонов, власти опираются на методические рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

«В рекомендациях изложен международный опыт регламентации требований к режиму использования устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях, разработана памятка для родителей и педагогов по профилактике неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов воздействия устройств мобильной связи», – резюмировали в ведомстве.
Напомним, в феврале глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях предложил родителям школьников обсудить тему использования сотовых телефонов на уроках.

«Давайте посоветуемся. Как-то однажды я высказался, что наши дети часто сидят, уткнувшись в смартфоны. И лучше хотя бы на время уроков дать им возможность сосредоточиться на занятиях. Как предложение — утром, когда ученики приходят в школу, они могут сдавать телефоны классному руководителю. Если возникает необходимость, им спокойно на перемене дадут позвонить или написать смс... может, нам все же нужно ограничить влияние смартфонов на мир наших детей, на возможность их образования...».
Радий Хабиров попросил родителей высказаться и проголосовать, нужны ли ученикам телефоны в школах.
«Поделюсь опытом: У чиновников телефоны отобрал, эффективность их работы повысилась», — добавил он.

ИА «Башинформ»
Теги: школа без смартфона
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