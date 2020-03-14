Итоги городского субботника: Уфу от грязи и снега очищали более 14 тысяч человек

Фото: сайт администрации Уфы





Фото: сайт администрации Уфы

В Уфе 14 марта состоялся субботник по санитарной очистке городских территорий. В нем приняли участие 14 275 человек и 546 единиц техники. Сотрудники администрации города, районных муниципалитетов, работники предприятий и организаций города провели очистку пешеходных зон от мусора и ворошение снега.

По данным пресс-службы мэрии Уфы, особое внимание коммунальные службы уделили очистке от грязи и снега главных магистралей и второстепенных улиц столицы.Например, трассу Уфа-Аэропорт приводили в порядок 11 бригад работников коммунальных служб: очищалась прибордюрная часть и отбойники. Завтра работы будут продолжены.

Из города за день вывезено 4482 кубометра мусора, сделано 296 рейсов коммунальной техники.Качество проводимых работ на трассе Уфа-Аэропорт, а также очистки дворов и второстепенных улиц проверили заместитель премьер-министра правительства РБ, министр ЖКХ РБ Борис Беляев и первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов. Объезды территорий и контроль за качеством проводимых работ проводятся круглосуточно.