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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутат Госдумы от Башкирии призвал СК наказать виновных в травле Валентины Терешковой

ПОЛИТИКА
Фото: Ильдар Бикбаев, Fb

Депутат Госдумы от Башкирии призвал СК наказать виновных в травле Валентины Терешковой Фото: Ильдар Бикбаев, Fb

Депутат Госдумы РФ от Башкортостана Ильдар Бикбаев 14 марта на своей странице в «Фейсбуке» заступился за коллегу Валентину Терешкову. По его мнению, в обществе началась настоящая травля законодателя из-за внесенной ею инициативы.

Ильдар Бикбаев обратился в Следственный комитет России с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 319 УК РФ «оскорбление представителя власти» и привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.

«Распространяемые посты в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Героя Советского Союза Терешковой Валентины Владимировны имеют характер публичного оскорбления представителя власти, подрывая авторитет и репутацию органов власти. Распространяемые посты имеют состав совершенного уголовного преступления. Публикуемые высказывания и посты расцениваются как нарушения нормальной в рамках полномочий деятельности органов власти, ущемления их авторитета, равно унижения чести и достоинства конкретного представителя власти», — написал Ильдар Бикбаев (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Депутат Госдумы привел несколько весомых аргументов, почему он встал на защиту Валентины Терешковой.

«Первое — это просто непорядочно и унизительно по отношению к любому человеку, тем более к женщине. Второе — мне посчастливилось лично видеть труд космонавтов, ход их подготовки и период длительной реабилитации. Вы, люди пишущие эти оскорбительные посты, даже представить не можете себе и наверняка не сталкивались с ситуацией «жизнь или смерть», которую прошла Валентина Владимировна. О чем можно рассуждать вам и обсуждать меру ответственности за действия, признанного народом героя. Третье — люди, нелицеприятно рассуждающие о полете Валентины Терешковой и оскорбляющие ее подвиг, признанный всем миром олицетворением подвига женщин должны или публично извиниться перед Валентиной Владимировной или требующие сами законного исполнения, предстать перед законом».

Ильдар Бикбаев также считает, что сегодня «стало модно после какого-либо значимого события в стране начинать травлю людей, причём теми кто палец о палец не ударил для улучшения ситуации в стране, кто сидит на своих диванах и ехидно придумывает шутки, чтобы побольнее ударить и унизить».

«Вот и мне 100% придется через травлю этих людей пройти, вступившись за женщину, офицера, героя. Я готов, давайте только побольнее, изощренно, как это вы сделали по отношению к уважаемой мною Валентине Терешковой», — подытожил народный избранник.

ИА «Башинформ»
Теги: Госдума, депутаты Госдумы, травля, СКР по РБ
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