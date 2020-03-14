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Приехавших из Италии жителей Башкирии госпитализировали с подозрением на коронавирус

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Приехавших из Италии жителей Башкирии госпитализировали с подозрением на коронавирус Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане, в городе Кумертау, двух человек, приехавших с отдыха из Италии, поместили в инфекционное отделение, в боксы, с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом местному телеканалу «Арис» сообщила начальник Кумертауского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Татьяна Пахомова.

«В наш город вернулись люди, которые отдыхали в Италии. Они были в туристических поездках. Два человека госпитализированы в инфекционное отделение, в боксы, с подозрением на коронавирусную инфекцию. Биоматериал отбирается. Если раньше биоматериал доставлялся в новосибирскую лабораторию «Вектор» для окончательного результата, то теперь все Центры гигиены и эпидемиологии обеспечены тест-системами. И сейчас эти анализы проводятся непосредственно в Уфе, что убыстряет время и доставку», — пояснила Татьяна Пахомова.

По ее словам, согласно всем методическим рекомендациям считается, что человек не заболел коронавирусом в том случае, если у него два отрицательных результата: первый, который был отобран в первые двое суток и второй — на 10-12 сутки. Всех людей, кто контактировал с «подозреваемыми» в коронавирусе, поместят на 14 суток на карантин.

Как сообщало агентство «Башинформ», по состоянию на 13 марта, в Башкортостане официально не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением участковых врачей находятся 311 жителей республики, приехавших из-за границы. Они самоизолированы, то есть находятся дома на карантине, который длится 14 дней. Также в Башкирии с учета сняты 481 человек: ни у одного из них не подтвердился коронавирус.

Кроме того, главный врач регионального центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак на встрече с журналистами в ИА «Башинформ» ответила на вопрос, почему в Башкирии до сих пор не зарегистрировано ни одного случая нового коронавируса. Об этом читайте по ссылке.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
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