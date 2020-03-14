Фото: Валерий Шахов «Данный квартал не осваивается»: в мэрии Уфы прокомментировали ЧП в усадьбе Бухартовских Фото: Валерий Шахов

В Уфе 14 марта прошло оперативное совещание по факту пожара в усадьбе Бухартовских, являющейся объектом культурного наследия, с участием замглавы администрации города Евгения Чебакова и представителей администрации Ленинского района.

«Принято решение ограничить доступ к объекту культурного наследия и демонтировать элементы конструкции, которые несут опасность здоровью и жизни людей. Также конструкция над тротуарной частью ликвидирована силами Поисково-спасательного отряда и Службой по благоустройству Ленинского района», — сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Объект «Городская усадьба Бухартовских» состоит из двух зданий: «Главный дом усадьбы Бухартовских» и «Флигель усадьбы Бухартовских». «Флигель усадьбы Бухартовских», расположенный по адресу: ул. Аксакова, д. 48/1, 29 января 2019 года выставлялся на торги на право аренды с условием реставрации. Но аукцион был признан не состоявшимся из-за отсутствия участников. Тогда было принято решение выставить его на торги одним лотом, включая «Главный дом усадьбы Бухартовских», оформленный в муниципальную собственность после расселения в 2018 году.

«Подготовлены документы для перевода дома в нежилой фонд и внесения изменений в документы кадастрового учета для последующей передачи объекта культурного наследия под реставрацию в установленном порядке, — проинформировали в администрации Уфы. — Сейчас проводятся мероприятия по подготовке памятников к приватизации (продаже) с торгов с начальной ценой продажи объекта равной одному рублю».

В состав конкурсной документации включается согласованная проектная документация на стадии эскизный проект. Управление земельных и имущественных отношений запросило ценовую политику стоимости проектов для проведения аукциона по отбору проектировщика.

«Следует отметить, что данный квартал не осваивается и земельные участки для строительства под коммерческую застройку не предоставлялись. В декабре прошлого года создана рабочая группа по вопросу сохранения исторического облика города, в состав которой вошли депутаты Горсовета, представители администрации Уфы и профильных ведомств», — добавили в мэрии столицы Башкирии.

Как сообщало агентство «Башинформ», 14 марта граждане, неравнодушные к историческому облику столицы республики, пришли к сгоревшему накануне ночью памятнику архитектуры «Усадьба Бухартовских», расположенному на улице Аксакова, 48. Общественность таким образом хотела привлечь внимание властей к проблеме сохранения памятников архитектуры города.