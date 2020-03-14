Фото: www.facebook.com/artur.valeev | Видео: Артур Идельбаев, Fb В Уфе во время конно-спортивного турнира с ипподрома сбежала лошадь Фото: www.facebook.com/artur.valeev | Видео: Артур Идельбаев, Fb

На ипподроме «Акбузат» в Уфе 14 марта на первом в этом году конно-спортивном турнире «Терра Башкирия» произошел необычный инцидент. О нем на своей странице в «Фейсбуке» сообщил замруководителя Агентства печати и СМИ Башкирии Артур Валеев.

«С уфимского ипподрома сбежала лошадь. Видел это своими глазами. Перед самым финишем она свернула направо, и через бензоколонку помчалась в город, — написал Артур Валеев и далее пошутил. — К слову, она прискакала последней — наверное, не выдержала позора. Жокей, которого она сбросила на повороте, прямо напротив кареты скорой помощи, сам не местный. А был бы местный — знал бы, где искать лошадку. Конечно, она поскакала к главной достопримечательности Уфы — самой большой конной статуе Европы».

Любители конно-спортивных турниров отмечают, что подобные случаи не редкость для этого вида соревнований.

Эксперт по туризму в РБ Артур Идельбаев пояснил агентству «Башинформ», что инцидент произошел во время полуфинала. Также он добавил, что лошадь удалось оперативно поймать и вернуть на территорию ипподрома.