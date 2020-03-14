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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Автопарк Башкирии пополнился 40 комфортабельными автобусами для межмуниципальных маршрутов

ПОЛИТИКА
Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

Автопарк Башкирии пополнился 40 комфортабельными автобусами для межмуниципальных маршрутов Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

В этом году в Башкортостан поступила первая партия комфортабельных автобусов, предназначенных для обслуживания межмуниципальных маршрутов. Об этом на своих страницах в соцсетях 14 марта сообщил глава республики Радий Хабиров.

Автопарк ГУП «Башавтотранс» пополнился 40 единицами автобусов марки «Форд Транзит». Машины максимально безопасные и удобные для пассажиров — оборудованы мягкими креслами и ремнями безопасности, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами, а также оснащены системой кондиционирования и дополнительными отопителями.

«Эти машины ставим на самые востребованные направления: Стерлитамак, Ишимбай, Раевку, Давлеканово, Чекмагуш, Архангельское, Благовещенск, — сообщил руководитель региона. — Всего мы запланировали в 2020 году приобрести 527 автобусов большой и средней вместимости. По мере поступления будем укомплектовывать новыми автобусами и другие маршруты. По нашему техзаданию производитель для удобства пассажиров добавил в комплектацию верхние полки для багажа и индивидуальное освещение над каждым сиденьем».

Все автобусы оснащены терминалами для оплаты проезда по единой транспортной карте «Алга».

«Пассажирооборот автобусами по республике продолжает расти. В прошлом году «Транспорт Башкортостана» перевез более 402 млн пассажиров, что на шесть млн больше чем в предыдущем году. В январе рост продолжился еще на 11%. Развивая общественный транспорт, задача отрасли — сделать перевозку автобусом не менее комфортной и быстрой, чем поездка на личном автомобиле. Работа эта многоплановая. Она включает и продолжение обновления подвижного состава и обновления маршрутной сети. В этом году планируется закупить более 500 комфортабельных автобусов», — подчеркнул председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов и передал ключи от новых автобусов представителям госперевозчика.

Как информировало﻿ агентство «Башинформ», в Башкирии разработана дорожная карта, предполагающая в течение ближайших 9 лет оптимизировать деятельность ГУП «Башавтотранс» и вывести его на безубыточную работу.

«После обновления автобусного парка будет оцениваться число убыточных и прибыльных маршрутов, прорабатываться возможность их оптимизации, использования автобусов различных классов вместимости», — заявила ранее и.о. министра земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

Сложность вывода «Башавтотранса» на безубыточность связана с необходимостью обслуживания социально значимых малодоходных маршрутов, на которых не будут работать частные компании. Во многих случаях только госперевозчик может гарантировать регулярное транспортное обслуживание населения, особенно в удаленных и труднодоступных районах республики. Вариант акционирования «Башавтотранса» для привлечения инвестиционных средств пока не рассматривается.

Ксения Калинина
Теги: автобусы, общественный транспорт, пассажирские перевозки
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