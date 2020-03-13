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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет круглый стол к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

ПОЛИТИКА

﻿16 марта в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится круглый стол, посвященный ﻿празднованию годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В рамках круглого стола участники затронут темы сотрудничества Республики Башкортостан и Республики Крым в вопросах развития инфраструктуры, культуры и искусства, молодежной политики.

В работе круглого стола примут участие: начальник Управления главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию Азат Бадранов, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Ильдус Мамаев, директор «Дом Дружбы народов Республики Башкортостан» Ильгиз Султанмуратов, председатель Молодежной общественной палаты при Совете Уфы РБ София Ангели, научный куратор мультимедийного Исторического парка «Россия – Моя история» Рустэм Хазиев.

Организаторы мероприятия: Администрация главы Республики Башкортостан, Центр гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан, Исторический парк «Россия – моя история» (Уфа), Башкирский государственный университет.

Модератором мероприятия выступит Марат Марданов, кандидат политических наук, директор Центра гуманитарных исследований министерства культуры Республики Башкортостан.

Круглый стол пройдет в Историческом парке «Россия – Моя история» (конференц-зал) в 14:00 по адресу: улица Менделеева, 158, (ТВК ВДНХ, 1 этаж).

ИА «Башинформ»
Теги: круглый стол
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