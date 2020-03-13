В Уфе пройдет круглый стол к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Круглый стол пройдет в Историческом парке «Россия – Моя история» (конференц-зал) в 14:00 по адресу: улица Менделеева, 158, (ТВК ВДНХ, 1 этаж).

В работе круглого стола примут участие: начальник Управления главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию Азат Бадранов, первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Ильдус Мамаев, директор «Дом Дружбы народов Республики Башкортостан» Ильгиз Султанмуратов, председатель Молодежной общественной палаты при Совете Уфы РБ София Ангели, научный куратор мультимедийного Исторического парка «Россия – Моя история» Рустэм Хазиев.

В рамках круглого стола участники затронут темы сотрудничества Республики Башкортостан и Республики Крым в вопросах развития инфраструктуры, культуры и искусства, молодежной политики.

﻿16 марта в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится круглый стол, посвященный ﻿празднованию годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях