Фото: Валерий Шахов Коронавирус от телефона; кто получит ипотеку под 0,1%; смена в БашРТС - неделя в Башкирии Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров рассказал, кто получит ипотеку под 0,1%, и раскритиковал работу бизнес-шерифов; что изменится в Конституции; глав районов Уфы привлекут к ответственности; как оправдали обвиняемого в получении взятки экс-прокурора и сменили руководителей в «БашРТС» и Адвокатской палате. Главные события недели – в материале ИА «Башинформ».

Пандемия коронавируса и телефоны

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции. В 109 странах коронавирусом заболели более 125 тысяч человек, 4 615 зараженных умерли, ожидается увеличение числа заражений. В России COVID-19 заражены 34 человека. Большинство из них прибыли из Италии. 13 марта ограничено авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Из-за коронавируса перенесен концерт Национального симфонического оркестра РБ в Берлине. В Башкирии больных коронавирусом нет, но под наблюдением находятся 311 жителей, сообщили на экстренном брифинге в «Башинформе». Для определения вируса республика получила тест-системы. По данным Роспотребнадзора, коронавирусом можно заразиться от мобильного телефона, надо регулярно обрабатывать его антисептиками. Также из-за эпидемии коронавируса в Уфе планируют построить новый корпус инфекционной больницы.

Глав районов Уфы привлекут к ответственности

Главы районных администраций Уфы должны представить в мэрию объяснительные по поводу некачественной уборки снега во дворах. Все они будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Такое решение озвучил 11 марта на совещании в мэрии первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов. «Тяжелая ситуация во дворах. Очень много обращений по этому поводу. Вы были обязаны перераспределить спецтехнику с МУПов и направить ее на уборку дворовых территорий. Однако этого так и не было сделано», — подчеркнул он и поручил «навести порядок во всех дворовых территориях», передает «Башинформ».

Оправдали экс-прокурора, обвиняемого в получении взятки

В Башкирии суд оправдал бывшего Учалинского межрайонного прокурора Наиля Халилова, обвиняемого в получении взятки. Как пояснил «Башинформ», 6 марта суд освободил экс-прокурора из-под ареста за отсутствием события взятки. В прокуратуре РБ проинформировали, что будут обжаловать это решение. Дело было возбуждено в 2018 году. 11 месяцев Халилов находился в СИЗО, потом под домашним арестом. По версии следствия, с 2016 по 2018 год обвиняемый получал от предпринимателя незаконное денежное вознаграждение за покровительство. Так прокурору было выплачено более 660 тысяч рублей. В ходе следствия он был отправлен в отставку и пояснял, что деньги брал в долг.

Как получить льготную ипотеку

На этой неделе глава Башкирии Радий Хабиров объявил о старте программы по предоставлению льготной ипотеки. «Начинаем субсидировать ставку по ипотеке для тех, кто приобретает жильё в сельской местности. Правила предусматривают возможность покупки дома на селе по минимальной ставке до 3% и расплачиваться за него можно будет постепенно в течение 25 лет. Получить такую ипотеку могут все — не важно, горожане или жители сельской местности. Сумма ипотечного кредита — до 3 млн рублей», — написал Хабиров в соцсетях и уточнил, что на суперльготную ипотеку по ставке 0,1% смогут рассчитывать фермеры и те, кто работает на сельхозпредприятиях. Заявки принимает «Россельхозбанк», далее список банков расширят, информирует «Башинформ». Как жителям Башкирии получить сельскую ипотеку — читайте здесь.

В «БашРТС» сменили руководителя

После скандала с допначислениями за поставку тепла в Уфе директор ресурсоснабжающей организации «БашРТС» Илья Гордеев покинул свой пост. Его место занял Тимофей Дубровский. Ранее Госжилстройнадзор отменил 13 млн из 66 млн рублей дополнительных начислений за поставку тепла компанией «БашРТС». Как пояснил «Башинформ», сейчас инспекторы ведут проверки всех домов, по которым были проведены допначисления. «БашРТС» разместила на своем сайте список домов, в которых уже произведен перерасчет платы за отопление по итогам проверки. Это 58 домов в Благовещенске, Салавате, Стерлитамаке и Уфе. 11 марта начальник управления главы РБ по соцкоммуникациям заявила, что примерно 1/6 часть выставленной суммы за отопление подлежит перерасчету. Всего 494 дома получили 72 млн рублей допначислений.

В Уфе открывается Международная академия

В Уфе при Башкирском театре оперы и балета открывается Международная академия вокального искусства имени Федора Шаляпина. Получена лицензия на ее деятельность. «Будем воспитывать солистов мирового уровня», — прокомментировал это событие глава Башкирии Радий Хабиров. По данным «Башинформа», художественным руководителем академии будет народный артист РБ Аскар Абдразаков. «Это будет учебное заведение дополнительного профессионального образования. Кроме вокала, планируется обучение балету. Обучаться в нем смогут и дети, и взрослые», — сообщили в театре. 13 марта Башопера представляет в Большом театре оперу «Аттила» в постановке народного артиста Башкирии, выдающегося баса Ильдара Абдразакова. Прямая трансляция здесь.

Паводок: о критическом уровне воды и опасности

В Башкирии на проведение противопаводковых мероприятий из бюджета выделили 6,63 млн рублей. Наиболее существенные расходы пришлись на аренду самолета для гамма-съемки снежного покрова в бассейне реки Белой у ООО «Руслайн» (2,9 млн руб.) и составление маршрута облета НПО «Тайфун» (2,2 млн). По прогнозу, в бассейне реки Урал вскрытие рек и очищение ото льда произойдет на 8-13 дней раньше обычного, так как зима в республике была аномально теплой за весь период наблюдений с 1937 года. Максимальный уровень половодья ожидается выше от 30 до 160 см. Максимальный уровень воды на реках Белая и Уфа ожидается близко и выше нормы на 10%. По данным «Башинформа», при таких уровнях возможно подтопление пониженных участков городов Стерлитамак, Уфа и Бирск. В республике запущена автоматизированная система централизованного оповещения населения, позволяющая вовремя предупредить о критическом уровне воды и возникающей опасности.

Вратарь «Уфы» вошел в клуб Яшина

После безголевой ничьей с петербургским «Зенитом» на выезде вратарь ФК «Уфа» Александр Беленов вошел в символический клуб Льва Яшина. 9 марта матч 21-го тура РПЛ стал для голкипера башкирской команды 100-м «сухим». Всего в этом чемпионате Беленов провел 10 сухих матчей из 19, что является рекордом нынешнего сезона РПЛ, сообщает «Башинформ», отметив, что уфимский вратарь стал юбилейным, тридцатым членом клуба. Туда же входит главный тренер сборной России Станислав Черчесов (134 «сухих» матча), а возглавляет символический клуб вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (312).

Сибайский карьер снова начали подтапливать

На Сибайском карьере приступили к четвертому этапу подтопления. По словам представителя предприятия, чаша карьера затоплена на 160 м, общая глубина более 500 м. На предприятии надеются на полную ликвидацию последствий и прекращение окислительных процессов руд на бортах. В этом случае разработку в шахте продолжат. Как напомнил «Башинформ», с начала 2019 года в Сибае действовал режим повышенной готовности из-за окисления руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды УГОКа. С ноября 2018-го наблюдалась сильная загазованность воздуха, жители Сибая жаловались на ухудшение здоровья. В городе работала спецбригада медиков. 8 февраля началось подтопление подземных выработок карьера.

Поправки в Конституцию

12 марта парламентарии Башкирии большинством голосов поддержали принятый Госдумой закон о поправках в Конституцию РФ, инициированный президентом Владимиром Путиным. Глава Госсобрания отметил, что перечень предложенных изменений в Конституцию расширяет и конкретизирует социальные гарантии, закрепляет на конституционном уровне особую защиту прав детей, возводит в ранг конституционных приоритетов целостность и независимость государства, передает «Башинформ». Какие поправки внесли в Конституцию России и когда они вступят в силу – читайте здесь.

Также 12 марта в Уфе в Конгресс-холле прошло торжество по случаю 25-летия Госсобрания РБ. На мероприятии выступил и вручил госнаграды глава Башкирии Радий Хабиров.

Новый президент и глава района

В Адвокатской палате Башкирии выбрали нового президента. Им стал руководитель Учалинского филиала Республиканской коллегии адвокатов Артур Насыров. Экс-президент Адвокатской палаты Булат Юмадилов, работавший на этой должности с 2009 года, назначен вице-президентом, сообщает «Башинформ». В 2019 году СКР возбудил в отношении неустановленных членов палаты уголовное дело о мошенничестве: был заключен договор аренды помещений у тещи Юмадилова, нанесший ущерб палате на 3,4 млн рублей.

Также на этой неделе администрацию Бирского района возглавил первый заместитель начальника УФСИН Башкирии 42-летний Антон Талалов.

Хабиров раскритиковал работу бизнес-шерифов

В прошлом году в Башкирии на поддержку малого и среднего бизнеса из бюджета направили около 1,2 млрд рублей, проводятся «предпринимательские часы», создан институт бизнес-шерифов, открываются бизнес-центры. В итоге количество вновь образованных субъектов МСП увеличилось. Об этом 12 марта говорилось в Стерлитамаке на встрече главы РБ Радия Хабирова с предпринимателями. В обсуждении вопросов развития и поддержки деловых инициатив участвовали более 120 представителей бизнеса, передает «Башинформ». Предприниматели выступили за создание в каждом муниципалитете офисов «Мой бизнес». А Радий Хабиров поручил рассмотреть возможность снижения ставки налога по УСН для социальных предпринимателей. На встрече с бизнес-шерифами Хабиров раскритиковал их работу за формализм. По его словам, часто она сводится просто к консультированию, хотя должны быть главными помощниками предпринимателей. «Предприниматели — сложные требовательные люди, но наша экономика держится именно на них, поэтому каждого будем за ручку водить и во всем помогать», — написал Радий Хабиров в соцсетях по итогам встречи.