Фото: Мирон Доровских Почему в Башкирии до сих пор не зарегистрировано ни одного случая коронавируса Фото: Мирон Доровских

Главный врач регионального центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак 13 марта на встрече с журналистами в ИА «Башинформ» ответила на вопрос, почему в Башкирии до сих пор не зарегистрировано ни одного случая нового коронавируса.

«Нашему государству повезло, потому что ни одна страна мира не обеспечена таким надзором за здоровьем и благополучием человека, как наша. У нас в стране и федеральные, и муниципальные учреждения имеют достаточно персонала и все необходимое, — заявила Анна Казак. — И что было сделано изначально? Несмотря на то, что мы граничим с Китаем, наши дальневосточные коллеги: медики, специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены, а также силовики — предприняли все мероприятия, чтобы не допустить завоза болезни. Ровно поэтому у нас была передышка два месяца. Эта передышка с конца декабря, когда у нас не регистрировалось ни одного случая, дала возможность нам подготовиться: изготовить планы в каждом субъекте по мероприятиям, планы перехода на повышенную готовность, на ЧС. Передышка дала нам возможность подготовить обсерваторы, лечебную часть, тест-системы, на которых мы сейчас работаем».

По ее словам, была проведена большая государственная работа, и население было проинформировано о серьезности ситуации. Многие отказались от путешествий и заграничных командировок. Активно и положительно ведут себя работодатели, когда они не допускают до рабочих мест своих сотрудников, посетивших страны, которые сейчас входят в карантин.

«Важно донести до граждан, что есть ответственность государства по защите здоровья населения, а есть ответственность самого гражданина. Ровно тогда, когда он вернулся из-за границы, это его ответственность: чтобы он обратился в поликлинику, сообщил, где был, о своем самочувствии и далее самоизолировался. Это и забота о своих близких, и друзьях, коллегах. Самоизоляция — это значит, не выходить из дома даже в магазин, не общаться с друзьями и родными. Это отдельная посуда, постельное белье, по возможности, отдельная комната. Если, например, в однокомнатной квартире живут пять человек, в республике есть место, где этих людей можно изолировать — в специальных обсерваторах. На это время даются больничные листы, преимущественно в электронном виде», — подчеркнула главный врач регионального центра гигиены и эпидемиологии.

Как сообщало агентство «Башинформ», врио руководителя Роспотребнадзора Башкирии Александр Жеребцов рассказал, что по состоянию на 13 марта в мире коронавирусом заболели более 125 тысяч человек, в России — 34 человека. В Башкортостане больных новым коронавирусом нет.

Он добавил, что под наблюдением участковых врачей находятся 311 жителей республики, приехавших из-за границы. Они самоизолированы, то есть находятся дома на карантине, который длится 14 дней. На сегодняшний день в Башкирии с учета сняты 481 человек: ни у одного из них не подтвердился коронавирус.