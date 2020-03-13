Госавтоинспекция Уфы заставила коммунальщиков заняться ямой-ловушкой на дороге

Фото: ГИБДД Уфы





Фото: ГИБДД Уфы

В дорожных пабликах в соцсетях была опубликована информация о том, что на улице Трамвайной, 2/3, автомобили колесами застревают в яме.

«Сотрудники отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения ОГИБДД Управления МВД России по Уфе выехали на место для проведения обследования улично-дорожной сети вышеуказанного участка дороги. Установлено, что на обочине имеется яма, не соответствующая нормативным требованиям», — проинформировали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД выдали предписание МБУ СПБ Октябрьского района на устранение недостатков по содержанию улично-дорожной сети. Работники муниципального учреждения произвели отсыпку обочины и поставили оградительные бетонные блоки.

Как информировало агентство «Башинформ», автолюбители также в соцсетях пожаловались на глубокую яму на дороге по улице Бакалинской, в которой застряли несколько машин. После выхода публикации на сайте «Башинформ», этот участок дороги также огородили работники Кировского района, они же должны в ближайшее время заделать яму.