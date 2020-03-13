Фото: ИА «Башинформ» Куда обращаться жителям Башкирии для проверки на коронавирусную инфекцию Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии исследования на новую коронавирусную инфекцию делают только специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии» в Уфе. По словам главного врача центра Анны Казак, они изготовлены в институте Роспотребнадзора «Вектор» и только центры ведомства могут проводить эти тесты.

«То есть у нас в республике одна лаборатория по особо опасным инфекциям, — уточнила Анна Казак. – Исследование длится от 4 до 8 часов. Время теста зависит от переставления тестов, сомнительных результатов и других факторов».

Специалисты напомнили, что у граждан есть обязанность по сохранению своего здоровья. Если житель Башкирии вернулся на родину из страны, где наблюдется неблагоприятная ситуация по коронавирусу, и он почувствовал недомогание [поднялась температура, начался кашель – ред.], то ему стоит вызвать «скорую» или участкового врача на дом.

«После этого больному рекомендуется самоизолироваться: 14 дней не выходить из дома, не появляться в компаниях друзей, изолировать своих родных, использовать отдельную посуду, комнату», — объяснила главный врач «Центра гигиены и эпидемиологии» в РБ.

Если у пациента нет возможности закрыться на карантин в отдельной комнате [если в однокомнатной квартире живут пять человек – ред.], что в регионе создано несколько специальных обсерваторов, расположение которых эксперты раскрывать не стали.