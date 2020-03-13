Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в очереди на пересадку почки стоят 160 человек Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в очереди на трансплантацию почки стоят 160 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Более 500 миллионов человек во всем мире, или примерно каждый десятый взрослый житель планеты, живёт с различными заболеваниями почек, часто приводящими к инвалидности, причём ежегодно миллионы людей умирают преждевременно от инфарктов и инсультов, связанных с хронической почечной недостаточностью.

В Башкортостане каждый третий имеет повышенный риск развития хронической болезни почек. Прогрессирование заболевания приводит к резкому ухудшению качества жизни, а в терминальной стадии — к необходимости применения дорогостоящих методов заместительной терапии — гемодиализа (метод внепочечного очищения крови) и пересадки почки.

В настоящее время в нашей республике процедуру гемодиализа проходят более тысячи больных. С начала года проведены 12 операций по трансплантации почек. В листе ожидания находятся еще 160 человек.