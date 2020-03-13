64% россиян намерены проголосовать за предложенные изменения в Конституцию РФ - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян, как они относятся к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию Российской Федерации.

Подавляющее большинство россиян информированы о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации – 87%. За пять последних дней после начала опроса эта цифра выросла на три процентных пункта.

Уже каждый второй информированный россиянин (49%) знает точную дату проведения опроса – 22 апреля 2020 года. В опросе от 3 марта точную дату могли назвать только 37% информированных россиян.

Принятие во втором чтении поправок к Конституции стало резонансным событием – 75% россиян слышали о том, что 10 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию.

Также и о предложении Валентины Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков осведомлены 73% россиян.

Планируют принять участие в голосовании 69% россиян, при этом 45% выражают крайнюю степень уверенности в этом. С 6 марта количество декларирующих участие в голосовании увеличилось на 3 п.п. Также каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%).

64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию РФ. С 6 марта эта доля россиян увеличилась на 22 п.п.