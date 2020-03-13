Фото: Мирон Доровских Минздрав Башкирии опроверг информацию о госпитализации школьницы с подозрением на COVID-19 Фото: Мирон Доровских

В Министерстве здравоохранения Башкирии опровергли информацию о госпитализации 14-летней уфимской школьницы. Ранее в местных СМИ появилось сообщение о том, что учащуюся гимназии увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Якобы 12 марта медики в костюмах химзащиты забрали школьницу, приехавшую недавно из Франции с отдыха, прямо с уроков. Девочка пожаловалась на недомогание: температуру, кашель и головные боли.

На экстренном брифинге в агентстве «Башинформ» 13 марта министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что информация не соответствует действительности. Никакого обращения по поводу плохого самочувствия от несовершеннолетней не поступало, госпитализации не было.

Как сообщало агентство «Башинформ», врио руководителя Роспотребнадзора Башкирии Александр Жеребцов рассказал, что по состоянию на 13 марта в мире коронавирусом заболели более 125 тысяч человек, в России — 34 человека. В Башкортостане больных новым коронавирусом нет.

Он добавил, что под наблюдением участковых врачей находятся 311 жителей республики, приехавших из-за границы. Они самоизолированы, то есть находятся дома на карантине, который длится 14 дней. На сегодняшний день в Башкирии с учета сняты 481 человек: ни у одного из них не подтвердился коронавирус.