В Уфе обсудят проблемы защиты диких животных и наградят победителей конкурса «Рыцарь леса»

В Уфе 20 марта, в Конгресс-холле «Торатау» пройдет межрегиональная научно-практическая конференция «Проблема охраны и защиты диких животных и среды их обитания». В рамках конференции состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса «Рыцарь леса-2020».

Организаторами конференции выступают Фонд защиты диких животных памяти Олега Зиганшина и региональное отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан. На конференции предполагается обсудить современное состояние и проблемы охраны животного мира в регионе, реализацию программы создания популяции лошади Пржевальского на территории государственного природного заповедника «Оренбургский», этапы создания и особенности биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО «Горный Урал», будет представлен селекционно-туристический проект «Медовая тропа «Алтын-Солок». Директор Института биологии УФИЦ РАН Василий Мартыненко расскажет о биоразнообразии геопарка «Торатау», а сотрудники Волжско-Камского государственного заповедника ознакомят с результатами изучения биологии гнездования орлана-белохвоста с использованием видеокамеры.

В 1993 году в Башкортостане был создан «Фонд поощрения граждан и организаций, занятых защитой диких животных памяти Олега Зиганшина». В 1997 году он переименован в «Фонд защиты диких животных». Учредители фонда — известный писатель и путешественник, почетный председатель отделения Русского географического общества в РБ Камиль Зиганшин, его супруга и их дети. На сегодняшний день это единственный на Урале и в России частный фонд по защите животных.

Фонд регулярно проводит научно-практические конференции по проблемам охраны, защиты диких животных и среды их обитания, в рамках которых традиционно подводятся итоги конкурса на звание «Рыцарь леса» по восьми номинациям. Первый конкурс был проведен в 1994 году, с тех пор дипломы, нагрудные знаки «Рыцарь леса» вручены около 500 защитникам диких животных и среды их обитания, несколько человек были участниками и победителями конкурсов не один раз.

В 2019 году эксперты Фонда Президентских грантов высоко оценили значение конкурса «Рыцарь леса» и Региональное отделение РГО в РБ получило грант Президента РФ в номинации «На развитие гражданского общества». Одной из задач гранта является расширение границ конкурса до межрегионального уровня.